Stem Anastasya Chernook tot Krak van Wingene

Kunstenaar, ondernemer, auteur rising star in de mediawereld… Anastasya Chernook (30) is héél veel. De Zwevezeelse blondine laat van zich spreken met een succesvolle podcast, is vast panellid bij De Tafel van Gert op Play4, werkt aan een eerste boek en is de belichaming van body positivity. “Ik ben inderdaad niet in één hokje onder te brengen”, glimlacht ze. Samen met haar verloofde René Degroote (31) en hun bijna vier jaar oude zoon Donald is ze trots op haar West-Vlaamse plattelandroots. “Ik wil met mijn glitters en pluimen iederéén een goed gevoel geven. Mooi dat ik nu bij het kransje Krak-genomineerden hoor!” (PVH)

Anastasya Chernook is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

