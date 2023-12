Stem Anaïs Lesy tot Krak van Izegem

Anaïs Lesy (28) is iets meer dan een jaar aan de slag als zelfstandig fotografe, maar ze wist in die korte tijd al heel wat hoofden naar haar foto’s te laten draaien. Zo maakte ze in mei indruk doordat haar foto’s gepubliceerd werden in Vogue Scandinavia. “Een hele eer natuurlijk”, blikt ze daar op terug. “De erkenning die er uit voortvloeide doet deugd, al is het niet zo dat ik daar extra opdrachten door kreeg. Mijn naam doet nu wel vlugger een belletje rinkelen, dus dat is fijn. Ook in het fotografiewereldje beginnen ze me te kennen. Ik probeer zoveel mogelijk thema’s en aspecten te onderzoeken, maar het artistieke gegeven past goed bij me, al mocht ik recent de covershoot voor een nieuwe single van Camille voor mijn rekening nemen.” (vadu)