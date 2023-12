Stem An Sanctorum tot Krak van Gistel

An Sanctorum (52), actief bij stad Gistel, heeft al een ferme carrière achter de rug bij de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten. “Dit jaar mocht ik mijn robijnen oorkonde in ontvangst nemen voor meer dan 40 jaar lidmaatschap”, vertelt de dwarsfluitspeelster. “Momenteel zetel ik al 20 jaar in het bestuur en ben ik zo’n 15 jaar penningmeester. 2023 was voor de fanfare een historisch jaar met de aankoop van maar liefst zestig maatkostuums. Een serieuze (financiële) operatie. De Orpheonisten vormen een muzikale familie en zorgen voor binding in het dorp.” An was eerder ook bestuurslid en voorzitter van het lokale jeugdhuis Jeugdforum. (TVA)

An Sanctorum is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

