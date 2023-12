Stem An Blauwblomme tot Krak van Wielsbeke

An Blauwblomme (37) leidde de Special Flames, voetbalspeelsters met een verstandelijke beperking, naar de gouden medaille op de wereldspelen in Berlijn. “In de finale tegen Rwanda kwamen we met 2-0-cijfers in het krijt te staan”, vertelt ze. “In de gietende regen kwamen we nog langszij om vervolgens na verlengingen strafschoppen af te dwingen. De zevende strafschop was de goeie. Dit kostte mij toch een aantal jaar van mijn leven (lacht). Ik ben dan ook heel fier op dit team. Dat ik hier voor genomineerd ben is een hele eer. Ik hoop nu om als coach geselecteerd te zijn voor de volgende spelen in Australië. Deze Special Olympics staan voor altijd in mijn geheugen.” (ELD)

An Blauwblomme is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor An Blauwblomme