Stem Alexandre Traïkos tot Krak van Menen

De Meense Grote Markt heeft er sinds eind april een trekpleister bij. Op de plek waar vroeger Café ’t Postje werd uitgebaat vind je sinds kort boEgie woEgie: een kunst- en cultuurhuis dat ook een bar heeft. De voorzitter van deze non-profitorganisatie is wereldburger, maar vooral Menenaar, Alexandre Traïkos (29). Hij kan rekenen op een team van zo’n 70 vrijwilligers, “maar er zijn er nog altijd meer welkom”, geeft hij aan.

“Het is de bedoeling dat je in boEgie woEgie kan ontdekken: nieuwe mensen, nummers en inzichten. Hou onze Facebook- en Instagrampagina zeker in de gaten voor komende evenementen”, aldus Traïkos. (RB)