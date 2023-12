Stem Alex Haerens tot Krak van Koekelare

Alex Haerens (68) regisseerde afgelopen maand met Sweet, Sweet, Sweet Home voor het eerst een productie van toneelgezelschap Wilt van Gheeste. “Toen ik zestien jaar was kreeg ik de toneelmicrobe te pakken tijdens een schoolvoorstelling. Sindsdien speel ik bijna jaarlijks mee in een of andere productie. Vaak treed ik op met Theater De Snuifdoos uit Ichtegem.” Hij noemt zichzelf een aangespoelde Oost-Vlaamse West-Vlaming, maar woont al veertig jaar in Koekelare. “Ik ben lid van de cultuurraad en creatief bezig zijn is mijn ding, maar ik viel letterlijk uit de lucht toen ik hoorde dat ik in aanmerking kom voor de Krak van Koekelare.” (PDC)

Alex Haerens is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

