Stem Alberic Godderis tot Krak van De Panne

Orgelspecialist Alberic Godderis (36) is erin geslaagd om van zijn hobby en passie zijn beroep te maken. “In het Museum Speelklok in Utrecht deed ik 11 jaar lang ervaring op in restauratieprojecten. Die komt nu goed van pas in mijn draaiorgelatelier dat ik dit jaar startte. Intussen heb ik al een mooie orderlijst met prestigieuze projecten, ook in het buitenland. Mijn gespecialiseerde atelier was een zware investering, maar een doordachte beslissing. In mijn geboortestreek wil ik mij inzetten voor het behoud van een stuk cultureel erfgoed, van een bijna vergeten instrument. In de toekomst wil ik hier ook weer een orgelfestival opstarten.” (MVO)

Alberic Godderis is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

