Stem Yana Wyckaert tot Krak van Veurne

Yana Wyckaert (17) startte op haar zevende bij dansgroep Adagio.

“Op mijn 14de begon ik met assisteren tijdens danslessen. Bij het nieuwe bestuur van Ocho kreeg ik op mijn 16de de kans als volwaardig lesgeefster voor de groep 6-7 jaar. Dansen en dansles geven is voor mij een uitlaatklep. Nu ik in mijn laatste jaar kunsthumaniora in het Lemmens-instituut zit, ben ik ermee gestopt omdat het te veel werd. Maar de danskampjes blijf ik graag doen! Ik studeer nu muziek, speel piano en dwarsfluit maar ben vooral bezig met klassieke zang. Muziek verbindt, en dat is mijn drijfveer. Ik ben graag creatief bezig en put voldoening uit me inzetten voor projecten. Dat kreeg ik van mijn mama mee!” (MVQ)