Stem Yana Vanoverberghe tot Krak van Izegem

Yana Vanoverberghe is nog altijd maar 22 jaar, maar heeft al vijf boeken op haar conto, twee dichtbundels en drie romans. “Ook mijn mémé schrijft graag, het zit me dus in de genen.” Maar ze begon al op erg jonge leeftijd. “Ik was aan het revalideren in het UZ in Gent en kon zo bepaalde dingen van me af schrijven, zoals een ongeval en pesterijen. Ik ben nu al bezig aan mijn volgende boek, dat zullen er dus zes op zes jaar tijd zijn.” Yana haalde al diploma’s als bewustzijnscoach en mindfullnesscoach en is nu bezig aan de studie klinische psychologie. “Ik steek veel zaken op in die opleidingen, zaken die ik kan gebruiken in mijn boeken. Ik ben vereerd met mijn nominatie en hoop zo ook mensen te kunnen blijven inspireren om op een positieve manier in het leven te staan.”

Yana Vanoverberghe is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

