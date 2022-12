Stem Xander Scheldeman tot Krak van Ardooie

“Mijn ouders hebben een fietsenzaak in Ardooie, dus de fiets staat centraal in ons leven”, opent de 16-jarige wielrenner Xander Scheldeman.

“Mijn wielerloopbaan is nog kort maar tot nu toe al met mooie resultaten. In mijn jongere jaren was ik actief in de Ardooise wielerploeg Tomabel Inofec, daarna bij het Isorex cycling team. Dankzij mijn resultaten krijg ik nu de unieke kans om in 2023 deel uit te maken van het Franse AG2R team. Ik ben trots dat ik Westsprint 2022 heb gewonnen als beste West-Vlaamse wielrenner van mijn categorie en talrijke overwinningen heb behaald, alsook een 30-tal podiumplaatsen in 2022. Zo heb ik onze gemeente toch al wat in de kijker kunnen zetten.” (RV)