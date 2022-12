Stem Wout Vantieghem tot Krak van Avelgem

De band Forester wil naam proberen maken in de muziekwereld. Wout Vantieghem (23) is de zanger van de band. Hij had het eerst alleen geprobeerd, maar heeft dan gezocht naar een band. “Wij zijn allemaal studenten muziek en goeie vrienden. Ik doe het puur door de passie voor muziek, hier elke dag zoveel mogelijk mee bezig zijn met vrienden. We willen zo ver mogelijk geraken in de muziekwereld. We doen dan ook meer en meer optredens en hopen deze zomer op een festival te staan”, zegt Wout. De band speelt alternatieve rock waarin je een mengeling van verschillende genres in kunt terugvinden. Ze houden het wel toegankelijk voor iedereen. (TB)

Wout Vantieghem is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

