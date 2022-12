Stem Wim Van Eeckhout tot Krak van Zulte

“Papa, wat hebben de kindjes daar misdaan?” Die vraag stelde het twaalfjarig zoontje van Wim Van Eeckhout (43) uit Olsene bij het zien van beelden uit de oorlog in Oekraïne.

Op dat moment besliste Wim dat hij iets wou doen om de mensen daar te helpen. In geen tijd zamelde hij met behulp van enkele andere zelfstandigen voedingsmiddelen en medicijnen in. Nog geen week later ondernam hij de 1.600 kilometer lange tocht naar de Pools-Oekraïense grens. “Na de tocht was ik doodop maar de dankbaarheid deed enorm veel deugd.” Wim ondernam nog een tweede rit naar Oekraïne, deze keer naar de grens met Roemenië: 2.500 kilometer. (JF)