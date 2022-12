Stem Wim Logghe tot Krak van Koekelare

Wim Logghe (43) uit De Mokker kwam zo’n 14 jaar geleden bij VV Koekelare als trainer de rangen versterken en sedert een achttal jaar is hij jeugdvoorzitter van de club en zet hij zich met hart en ziel in voor de jongeren. Maar Wim heeft sinds een viertal jaar binnen de jeugd het G-voetbal, voor jongeren met een beperking, in Koekelare gelanceerd en scoort samen met jeugdtrainers en afgevaardigden daarmee uitstekend. Wim was verrast en even sprakeloos, toen we hem vertelden dat hij genomineerd was voor Krak van 2022. “Oh, dan ga ik, net als een politieker, stemmen moeten ronselen”, reageert Wim met een glimlach. (EV)

Wim Logghe is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Wim Logghe