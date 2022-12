Stem Willy Maene tot Krak van Oudenburg

Willy Maene (71) is al 20 jaar vrijwilliger in het woonzorgcentrum Riethove. “Ik begon nog in het oude gebouw op aangeven van vriend Roland Vanlaethem”, vertelt Willy, een van de 80 vrijwilligers. Hij is getrouwd met Yvonne Vermote en de papa van Birgen en Björn. “Ik ben hier elke dag vanaf 7.30 uur en op zondag al om 6 uur om de ontbijten voor de bewoners klaar te maken. Op zondag is er iets meer werk omdat ze dan pistolets krijgen en sommige smeren we vooraf”, legt Willy uit. Hij blijft elke dag zo’n drie uur in het woonzorgcentrum. Na het ontbijt vult hij de bar aan en steekt een handje toe in de keuken. En op vrijdag zorgt hij voor ontspanning met een bingo.

Willy Maene is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

