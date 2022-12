Stem Willy Haegeman tot Krak van Damme

Willy Haegeman (69) houdt ervan om zijn dorp en streek in beeld te brengen.

“Toen ik nog werkte, was ik ook al wat bezig met fotografie, maar sinds mijn pensionering is die hobby uitgegroeid tot een echte passie. Ik deel mijn foto’s van vooral het natuurschoon in de streek ook graag met zoveel mogelijk mensen via mijn website www.oostkerkenatuurlijk.be En bij woonzorgcentrum De Stek in Sijsele, waar mijn vrouw en ik vrijwilliger zijn, ben ik de huisfotograaf.” Willy is ook oprichter en beheerder van de Facebookpagina ‘Oostkerke’, waar hij nieuwtjes deelt. “Deze nominatie is zeker een leuke verrassing en een engagement om verder te doen.”

(PDV)