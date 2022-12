Stem Willy Ducessoye tot Krak van Ingelmunster

Willy Ducessoye (72) is al sinds de stichting in 1976 lid van Atletiek Vereniging Ingelmunster (AVI).

Tot 2015 fungeerde hij als secretaris, nu is hij nog bestuurslid. Willy is al die jaren de drijvende kracht achter het AVI-clubkrantje. Hij zit al aan nummer 250. “Het clubkrantje komt fysiek uit, maar valt ook digitaal in de mailbox van de leden.” Hij is de bezieler van De Brigandsloop, die al 35 jaar bestaat. Zelf loopt hij al een halve eeuw. Naast AVI is Willy sinds kort bestuurslid van de Aviflorastappers. Hij is vrijwillig medewerker bij de sportdienst, bestuurslid van de Foto-digiclub en begeleider van de Fietsende Dames. “Zolang ik gezond blijf, zal sport centraal staan in mijn leven.” (PADI)