Stem Wilfried Ossieur tot Krak van Menen

Na bijna 45 jaar neemt Wilfried Ossieur (76) eind december afscheid van De Krant van West-Vlaanderen. Ook na zijn pensioen in 2003 bleef de gewezen postbode onvermoeibaar nieuws uit Groot-Menen en sportfeiten uit de ruimere regio sprokkelen. “Aanvankelijk versloeg ik uitsluitend het nieuws in Lauwe, later ook in Rekkem en Menen. Ik heb altijd graag voor de krant gewerkt en heb er heel veel plezier aan beleefd.”

Het zwarte gat staat hem nog niet meteen te wachten. “Ik blijf voorzitter van de Sportraad Menen en bestuurslid van Veloclub Sportieve Hoop Rekkem. Ook blijf ik wielerwedstrijden becommentariëren. Wielersport is mijn passie, met bijzondere aandacht voor de jeugd.” (CB)