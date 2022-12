Stem Wilfried Delanghe tot Krak van Koksijde

Wilfried Delanghe (79) werkte 30 jaar voor multinationals en bouwde een interessant netwerk uit. “Mijn motto: ‘iemand kent altijd iemand!’. Voor de zowat 9.200 senioren van Groot-Koksijde wil ik een actieve en gezonde levensstijl promoten. Dat doe ik met video’s en krantenknipsels en goede raad op iedere vergadering van de seniorenadviesraad, waarvan ik voorzitter ben. Samen met het bestuur zijn we er voor onze senioren om hen te helpen armoede en eenzaamheid te bestrijden. Ik ben ook ondervoorzitter van dialectenvereniging Bacht’n de Kupe, want dat schoonste dialect willen we bewaren, archiveren en promoten.” (MVO)

Wilfried Delanghe is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Wilfried Delanghe