Stem Wesley Depreeuw tot Krak van Alveringem

Vier jaar al houdt Wesley Depreeuw (44) het plaatselijke feestcomité recht. Hij krijgt wel hulp waar nodig, maar het bestuur vormt hij in zijn eentje, met steun van echtgenote Kim.

“Tijdens Leisele kermis organiseerde ik een rommelmarkt die met meer dan 100 inschrijvingen toch geslaagd was. De proevertjesmarkt is ook een blijver. Ik maak ook echt werk van de kerstverlichting op het dorp en spaar om die nog uit te breiden. Het is mijn hobby! Grootste knelpunt is het financiële. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is immers de enige bron van inkomsten. Daarom ben ik zo dankbaar dat de lokale middenstanders zulke trouwe sponsors zijn!”

(AB)