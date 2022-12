Stem Viviane Huygebaert tot Krak van Bredene

Viviane Huygebaert (69) ging de voorbije jaren op zoek naar wat er gebeurd was met haar groottante Elisa Sophia, die na WO I met een Duits officier naar Duitsland trok.

De vraag hield haar 13 jaar lang bezig. Ze schreef dit stukje familiegeschiedenis neer in het boek Elisa Sophia. Afgelopen jaar werkte ze samen met partner Erwin Mahieu ook een natuurproject uit waarbij leerlingen van VBS Duinen tarwe konden aanplanten in de tuin van hun villa langs de Duinenstraat. “Om het vervolgens tot brood te verwerken in de oven van heemkring Ter Cuere. De kinderen leerden zo in de praktijk hoe graan in brood wordt omgetoverd en hoe wonderlijk de natuur werkt.” (MM)