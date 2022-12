Stem Vicky Peck tot Krak van Oostkamp

Vicky Peck (40) stond vijf jaar geleden mee aan de wieg van het Oostkampse Kruimelcafé. Ze is getrouwd met Kevin Cocuyt en woont op het Moerbruggeplein in Moerbrugge. Ze werkt in de IT-sector. Veel vrije tijd besteedt ze aan Velt en het Kruimelcafé.

“Met het Kruimelcafé streven we ernaar om iedere dinsdag een maaltijd op tafel te toveren met voedseloverschotten die te goed zijn om weg te werpen. Voor mezelf is het een uitlaatklep. Ik ben iedere dag bezig met cijfertjes en zie niet direct een concrete impact, en dat heeft impact op mezelf. Met het koken in het Kruimelcafé zie ik tevreden mensen en dienen we een maatschappelijk doel door minder eten te verspillen.”

(GST)