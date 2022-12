Stem Veerle Declercq tot Krak van Ingelmunster

Veerle Declercq (59) is dankbaar dat ze werd genomineerd als verantwoordelijke van welzijnsschakel ’t Hertje, maar ze benadrukt dat het heel de vereniging is die in de kijker gesteld mag worden.

“In februari 2010 kwam vanuit het Sociaal Huis het idee om met welzijnsschakel te beginnen. Eén jaar later werd de eerste activiteit gehouden. Onze doelstellingen zijn: kansen bieden aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede, afkomst of ingrijpende levensgebeurtenissen. Sinds 2015 hebben we iedere eerste zaterdag van de maand De Babbelbox. We organiseren ook een groepsuitstap, een speelgoedbeurs, een warm kerstfeest en bieden tweedehandskledij aan.” (PADI)