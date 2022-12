Stem Veerle Beirnaert tot Krak van Maldegem

Al op jonge leeftijd kreeg Veerle Beirnaert (70), in het dagelijkse leven oogarts, de smaak van het dichten te pakken.

“Ik schrijf al gedichten sinds mijn vijftiende”, vertelt Veerle. “Het idee groeide om in samenwerking met mijn vriendinnen van Soroptimisten Club Eeklo-Meetjesland een dichtbundel uit te geven voor het goede doel. De bundel kreeg de titel Luisteren als het licht tussen de bomen verschijnt. Uiteindelijk bracht de verkoop van mijn gedichtenboek 18.500 euro op voor het goede doel. 8.500 euro schonken we met Soroptimisten Club Eeklo-Meetjesland aan het project AanZet van OCMW Maldegem en 10.000 euro aan Huyse Nestelt in Eeklo.” (MIWI)