Stem Urbain Goethals tot Krak van Wingene

Al 65 jaar is Urbain Goethals (91) uitbater van volkscafé en tankstation De Warande in Zwevezele. Urbain staat achter de toog en in zijn tankstation helpt hij zijn klanten.

“Deze nominatie maakt mijn dag goed. Ik hoop dat iedereen voor mij stemt. Ik ben misschien al ne krak, want wie werkt nu nog op zijn 91ste? Dagelijks ben ik in beweging en ik doe alles voor mijn klanten. Er zijn al veel mooie momenten geweest, maar ook mindere. Door corona moest ik mijn café sluiten en nu is er de energiecrisis. En het ergste zijn inbraken in mijn café, ik werd al vier keer overvallen. Ik hield er zelfs een vuistslag aan over. Toch denk ik nog niet aan stoppen. Ik geniet hier iedere dag van het leven.”