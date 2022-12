Stem Uma Vandemaele tot Krak van Kortrijk

Uma Vandemaele (27) is leerkracht in de secundaire freinetschool ‘tvier Kortrijk en nam dit jaar deel aan ‘De Mol’. De leugen ‘Ik zit in Nepal voor de wederopbouw van een schooltje en ben mijn gsm vergeten’ was voldoende om geen argwaan te creëren rond haar maandlange digitale afwezigheid. Toen het programma van start ging, was Uma blij dat ze eindelijk de waarheid kon vertellen. “Ik wist niet dat liegen zo lastig was.” In een verrassende plottwist werd de kandidate na enkele afleveringen opeens ook effectief de mol. “Toen ze de vraag stelden, heb ik niet getwijfeld, maar veel tijd om me voor te bereiden had ik niet.” Na een laatste drumopdracht tijdens een live tv-spektakel vanuit Paleis 12 in Brussel werd Uma door Sven als mol ontmaskerd. (MD)

Uma Vandemaele is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Uma Vandemaele