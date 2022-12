Stem Ulrike Desmet tot Krak van Lichtervelde

Ulrike Desmet (41) is sinds 2018 voorzitster van TC Thille. Ze werd lid van de club als jonge twintiger. De Lichterveldse tennisclub blijft groeien en daar heeft Ulrike haar aandeel in.

“Tof dat ik genomineerd ben, maar het succes van TC Thille is zeker niet een verhaal van mij alleen. Maar ik ben blij dat ik hen mag vertegenwoordigen. Een paar jaar geleden kregen we de kans om uit te breiden naar vier terreinen, er was een hernieuwing van het bestuur en er worden meer activiteiten en tornooien georganiseerd. We willen vooral verbindend werken met de leden. Momenteel tellen we 240 leden. TC Thille is sporten en gezellig samen zijn, op en naast het veld.” (JW)