Stem Tomas Parmentier tot Krak van Waregem

De 17-jarige Tomas Parmentier is een onmisbare schakel tijdens het wekelijkse zwemuurtje van Somival in De Treffer.

“En daar kan ik echt van genieten”, steekt Tomas van wal. “Het is heel leuk dat ik hiervoor genomineerd ben. Ik was wel heel verrast. Ik vind het belangrijk om een babbeltje te slaan tegen de mensen en hen te ondersteunen. Zelf zwem ik ook mee onder begeleiding. Ik ben heel sociaal, dus is dit net als voor de andere mensen van Somival, heel belangrijk om te kunnen doen. Na het sportieve uurtje gaan we iets drinken en kaarten we nog wat na. Tijdens de week ga ik naar Spermalie in Brugge. Daar doe ik onder andere natuurbeleving, turnen, logo en krijg ik kine. Ik geniet ook van muziek, gaande van Jantje Smidt tot ACDC”. (ELD)