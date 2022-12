Stem Tom Verhaeghe tot Krak van Oostrozebeke

Kok Tom Verhaeghe (35), afkomstig uit Ingelmunster, heeft samen met zijn vrouw Tiffany Pieters de sprong gewaagd. Zij willen van de prachtige locatie Swaenenburg in de Ingelmunstersteenweg de place to be maken voor alle culinaire evenementen, gekoppeld aan een compleet gerenoveerd hotel. Tom maakt hiermee zijn kinderdroom waar. “Het is de eerste keer dat ik start met een eigen zaak. Samen met mijn vrouw Tiffany wil ik Swaenenburg op de kaart zetten, met een goede Franse keuken gekoppeld aan de uitbating van het allereerste hotel op de gemeente. Ik hoop dat veel Oostrozebekenaren snel de weg vinden naar ons pand.” (CLY)

Tom Verhaeghe is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

