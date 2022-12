Stem Tom Doise tot Krak van Bredene

Deze zomer werd in VBS Duinen van directeur Tom Doise (56) elke dinsdag een maaltijd bereid en spelletjes gespeeld met leerlingen uit kansarme gezinnen.

Op die manier wilde de school families met een migratieachtergrond de kans geven zich verder te integreren. “Deze multiculturele samenkomsten moesten een opstap naar een zomerschool worden en wilden ook voor vertrouwen en verbondenheid zorgen”, legt directeur Tom Doise uit.

“Toms initiatief is zo mooi”, vond schepen voor Sociale Zaken Daisy Hoste. “Samen met enkele leden van de oudervereniging heeft hij geprobeerd ouders met een andere achtergrond meer bij de school en de plaatselijke gemeenschap te betrekken.” (MM)

Tom Doise is genomineerd voor Krak van Bredene

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem op Tom Doise