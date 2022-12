Stem Tom Calcoen tot Krak van Nieuwpoort

Tom Calcoen (44) werd geboren in Oostende en groeide op in Nieuwpoort. De familie Calcoen is onlosmakelijk verbonden met de rally- en autosport. Wijlen Arnel Calcoen was in de jaren 80 een bekend en gevierd rallyrijder en hij gaf de rallymicrobe door aan zijn zoon Tom.

“Ik startte in 2018 met Racing Club Nieuwpoort, de eerste vereniging in de regio waar liefhebbers van radiogestuurde auto’s op schaal terechtkonden. Racing Club Nieuwpoort is op korte tijd uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die ieder jaar de 12 Uren van Nieuwpoort organiseert. De opbrengst hiervan gaat steeds naar een goed doel uit de regio”, legt hij uit.

(PG)