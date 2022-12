Stem Tine Top tot Krak van Poperinge

“Het is mijn missie om met alles wat ik doe op de Troostzolder rouw meer bespreekbaar te maken, ruimte te geven aan rouw, oude rouwmythes uit de wereld te helpen, het belang van aandacht voor rouw te onderstrepen… Dankzij deze nominatie staat rouw in de spotlights, waar ik héél blij mee ben”, zegt Tine Top (40). Ze is mama van Marthe*, Warre (13), Mill (11) en Hannah (10). Samen met haar partner Dieter Vanderhaeghe woont ze in Poperinge. “Met de Troostzolder wou ik in Poperinge een plek creëren waar er ruimte en tijd is om stil te staan bij verlies. Ik merkte in mijn eigen leven en in vorige werksituaties hoeveel nood er is aan tijd en ruimte hiervoor, terwijl er in onze gehaaste maatschappij vaak weinig plaats voor is.”

Tine Top is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

