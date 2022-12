Stem Tine Devoghel tot Krak van Ieper

Tine Devoghel (39) heeft veel noten op haar zang, letterlijk dan.

Ze is gehuwd met Nico Logghe (algemeen directeur van dé Academie Ieper & dirigent van Ypriana), plusmama van Florian en Elias en mama van Elise. Als gewezen dirigent en mede-oprichtster van het Iepers Kinderorkest realiseerde ze in Ieper al iets moois. Nu smijt ze zich voor het jeugdkoor Chorus. “Met de start van het nieuwe jeugdkoor wil ik heel graag jonge mensen enthousiast maken voor ons fris en vernieuwend repertoire. Het werken met jonge, getalenteerde mensen is fantastisch, én het verzekert de toekomst van ons volwassenenkoor Chorus. Ik wil alle leeftijden de magie en kracht van samen zingen laten beleven. Ik ben fier als ik jonge mensen zie stralen op het podium.” (DS)