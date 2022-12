Stem Tim Lefever tot Krak van Menen

Grensrockvoorzitter Tim Lefever (40) kan terugblikken op een bijzonder geslaagd Grensrock 2022, dat voor de eerste keer plaats vond in Park ter Walle. De nieuwe locatie kon op heel wat bijval rekenen. “Na twee jaar zonder festival hadden we vooraf heel wat stress. Maar alles is goed gekomen, dankzij het werk van een heel team. Zonder hen zou het niet lukken.”

“Het was opnieuw gezelligheid troef, maar de vibe was anders. In het Brouwerspark overheerste het parkgevoel, in Park ter Walle hebben we nu meer een festivalgevoel.”

“Intussen zijn we al volop bezig met de volgende editie. We bekijken wat beter kan en we willen ook iets extra’s doen voor de kinderen. Natuurlijk willen we het festival gratis houden.” (CB)