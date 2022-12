Stem Tim Boury tot Krak van Roeselare

Voor Tim Boury (39) was 2022 een boerenjaar. De topchef mocht in mei een derde Michelinster aan de gevel van zijn restaurant hangen en nestelde zich definitief bij de absolute top van de culinaire wereld in ons land. “Een fantastisch moment”, blikt hij daarop terug. “Iets wat we enkel konden verwezenlijken met ons hele team.” Tim runt Boury samen met zijn echtgenote Inge Waeles en zijn broer Ben en houdt, ondanks alle succes, de voetjes stevig op de grond. “Die derde ster brengt ook extra druk met zich mee, want de lat ligt nu nóg hoger dan voordien. Maar we streven het allerhoogste na. Dat kan enkel door deure te doen en elke dag iets beter te willen doen. Iets veranderen? Daarvoor zijn we veel te nuchter.” (PVH)

Tim Boury is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Tim Boury