Stem Thijs Dewicke tot Krak van Veurne

Thijs Dewicke (30) nam familiebedrijf De Moerenaar over.

“Daarom hebben mijn vrouw Lien en ik geïnvesteerd in een nieuwe kaasmakerij en de infrastructuur aangepast in functie van de productie. Ons gamma van 21 kaassoorten hebben we uitgebreid met nieuwe kazen, die al internationale medailles hebben gewonnen. We blijven inzetten op ambachtelijke productieprocessen. We minimaliseren onze ecologische voetafdruk door in te zetten op circulaire processen en te investeren in duurzame technologie. We hergebruiken productiewater, we zetten kaaswei af bij een varkenskwekerij die ze gebruikt voor de productie van vloeibaar varkensvoer.” (MVQ)