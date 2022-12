Stem Thérèse Duthoy tot Krak van Komen-Waasten

Een instituut! Beter kan café Au Mou Morel niet worden omschreven. Een reputatie die de plaats vooral aan Thérèse Duthoy (78) te danken heeft. Het café, het oudste uit de regio, is doorheen alle jaren ongewijzigd gebleven. Van tapkranen geen sprake, een ouderwetse kachel die voor de warmte zorgt en een interieur dat in al die tijden nauwelijks werd gemoderniseerd. Thérèse leeft volgens het principe dat het zo altijd heeft gewerkt en het altijd zal blijven werken, dus waarom aanpassen. “Ik zag hier verschillende generaties voorbij komen. Wat doet het deugd om de kleintjes te zien opgroeien en ze dan zien terugkeren met hun eigen kinderen.”

Thérèse Duthoy is genomineerd voor Krak van Komen-Waasten

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem op Thérèse Duthoy