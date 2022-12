Stem Teis De Greve tot Krak van Kuurne

Teis De Greve (29) had 2022 zich helemaal anders voorgesteld. ” Mijn vriendin, Oksana, is afkomstig uit Oekraïne”, opent Teis. “Toen Rusland op 24 februari binnenviel en de oorlog in Oekraïne startte, kregen we veel berichtjes van onze lieve vrienden en familie met de vraag of ze op een of andere manier konden helpen. Toen zijn we zelf een inzamel-actie gestart, zodat we iedereen ook konden tonen wat er met hun donaties gebeurde. En dat is heel snel gegroeid. We zijn heel trots op wat we allemaal verwezenlijkt hebben en nog altijd doen voor Oekraïense vluchtelingen, maar ik had uiteraard liever gehad dat het allemaal niet nodig was geweest!” (BRU)

Teis De Greve is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

