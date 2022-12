Stem Svitlana Musina tot Krak van Brugge

“Ik aanzie het als mijn plicht om iets te doen voor mijn noodlijdende landgenoten”, vertelt de Oekraïense Svitlana Musina (58) uit Brugge.

“Zelf woon ik al 24 jaar in Brugge, nu in Sint-Michiels. Ik was kinderarts in mijn geboorteland, maar dat diploma werd in België niet gevalideerd. Daarom heb ik aan KHBO een bachelor in de verpleegkunde gevolgd. Nu ben ik docente aan de Vives Hogeschool, ik combineer dit hulp aan mijn Oekraïense landgenoten die door de oorlog in Brugge belanden. Er zijn hier al 648 mensen uit mijn vaderland gevlucht sinds de Russische inval. Voor de kinderen organiseren we knutsel- en tekenactiviteiten maar ook toneeltjes in onze Oekraïense Kinderstudio Kryla in De Brug in de Hauwerstraat. Veel kinderen van vluchtelingen kampen met stress door de verhuis.”