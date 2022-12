Stem Stien Vanhoutte tot Krak van Gistel

Stien Vanhoutte (26) mocht de Prijs Benny Vansteelant in ontvangst nemen. Daarmee beloonde de Universiteit Gent de studente, die skeeleren en schaatsen op professioneel niveau combineerde met een masterstudie in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. Zo werd ze meervoudig Europees kampioen inlineskaten bij zowel de junioren als de senioren. “De combinatie van topsport en studies is niet evident. Deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, stages en trainingen enerzijds en studies en examens afleggen anderzijds vergt een hele planning. Het was best pittig. Ik ben de UGent dankbaar voor de flexibiliteit en mijn familie en vrienden voor alle steun.” (TVA)

Stien Vanhoutte is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

