Stem Steven Margot tot Krak van Staden

Steven Margot (46) bracht vorig jaar zijn eerste boek uit. De thriller Schijn viel meteen in de prijzen.

“Ik mocht de publieksprijs in de categorie thrillers in ontvangst nemen op de jaarlijkse BoekGoud-schrijversprijzen van uitgeverij Boekscout”, vertelt Steven. Dit jaar bracht hij met Het Kaartenhuis een tweede thriller op de markt. Steven is voltijds aan de slag en schrijft zijn boeken tijdens zijn vrije uren.

“Meestal schrijf ik ’s avonds in de zetel met de laptop op schoot”, aldus Steven. “Ik heb ook al een derde boek bijeengepend, maar voorlopig laat ik het nog aan de kant. Er moet immers nog wat aan bijgeschaafd worden. Ondertussen ben ik al met een vierde boek bezig”. (BCH)