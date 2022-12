Stem Steven Callens tot Krak van Roeselare

Wat een achttal jaar geleden startte als de tweemanszaak Merchandise Essentials, is eind 2022 uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met zo’n vijftig teamleden en een torenhoge ambitie. In het klantenbestand Sunday, zoals de onderneming van Steven Callens (33) en zijn compagnon de route Niels Vandecasteele (32) heet, steken kleppers als Google, Meta, TikTok, Zalando en Belgische ronkende namen als TVH en Stadsbader die maar al te graag een beroep doen op hun diensten om duurzame kledij voor HR- en promotiecampagnes te maken. Nu staat Sunday voor een nieuw hoofdstuk, want in Beveren bouwt het hard aan een nieuw hoofdkwartier dat begin maart de deuren moet openen. “Daarmee verankeren we ons voorgoed in Roeselare.” (PVH)

Steven Callens is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Steven Callens