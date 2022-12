Stem Steven Bouckaert tot Krak van Mesen

Steven Bouckaert woont in de Slijpstraat met zijn vrouw Evelyne Jengember (37) en hun twee kinderen Tibe (8) en Jade (5). Hij is werkzaam als preventieadviseur bij de Steenbakkerij in Ploegsteert. Steven is al sinds 2011 actief bij de Brandweerpost van Mesen, waar hij intussen toetrad tot het bestuur en zijn opleiding volgt tot sergeant. Daarnaast zit Steven in de fanfare van Mesen.

“Daar leerde ik mijn vrouw Evelyne kennen, zij is afkomstig van Mesen. Ik ben momenteel secretaris in de fanfare en speel trompet. Op 18 december doen we mee aan de kerstparade in Komen ten Brielen. De fanfare is een bloeiende vereniging met een heel familiaal karakter. Het is fijn om te zien dat er heel wat jongeren instromen”, zegt Steven, afkomstig uit Ieper.

