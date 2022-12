Stem Steve Willaert tot Krak van Jabbeke

Samen met zijn teamgenoten loopt Steve Willaert (49) op 19 maart de 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker.

Om met al die lopers te kunnen starten, heeft Team Steve 12.500 euro nodig of 2.500 euro per team van vier deelnemers. “Momenteel zitten we al aan 9.905 euro. Giften blijven dus welkom. We zijn te volgen via ‘Team Steve Loopt tegen Kanker’ op Facebook en op de website van de 100 km-run”’, aldus Steve. Zijn eerste deelname aan de 100 km-run was in 2017. “Helaas werd, net zoals zovele families, ook onze familie al getroffen door kanker. Het doel is om die verdomde kanker de wereld uit te helpen. Deze vreselijke ziekte maakt veel te veel mensen kapot.” (BC)