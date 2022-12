Stem Steve Mommerency tot Krak van Middelkerke

Steve Mommerency (43) werd geboren in Veurne, bracht zijn jeugdjaren door in Lombardsijde en trok na zijn schooljaren in Nieuwpoort naar de sportschool in Brugge.

Als student was hij strandredder in Westende, werd daarna zwembadredder en werkt momenteel bij Vloot Oostende. Als lid van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort heeft hij wedstrijden gezwommen in heel België. Zijn huzarenstukje realiseerde hij in 1999 toen hij het kanaal overzwom van Engeland naar Frankrijk. Als fervent visser is Steve is ook ondervoorzitter van de Westendse Palingvissers. “Ik hoop via deze nominatie zoveel mogelijk kinderen warm te maken voor de zwemsport.” (PG)