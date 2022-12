Stem Stephanie Meire tot Krak van Vleteren

Een luttel moment van onoplettendheid zette het hele leven van Stephanie Meire (42) op zijn kop. De Vleterse thuisverpleegkundige kwam begin januari 2020 zwaar ten val en na een lange lijdensweg vol ondraaglijke pijn besliste ze haar linkeronderbeen te laten amputeren. In juni vond een benefiet plaats om een mechanische prothese te helpen bekostigen. Die bracht een goeie 3.000 euro in het laatje. “Ik ben zó dankbaar voor alle steun”, zegt Stephanie. “Door enkele complicaties is een mechanische prothese niet langer mogelijk voor mij, het plan is nu een op maat gemaakte prothese. Hoe dan ook ziet mijn leven er opnieuw een pak beter uit. Ik kijk weer vooruit.”

Stephanie Meire is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

