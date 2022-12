Stem Stefanie Declerck tot Krak van Oostrozebeke

Stefanie Declerck (48) is de sterke vrouw achter basketbalploeg Rozenbeka, waarvan zij de voorzitster is. “Het is een veeleisende activiteit waar ik wekelijks heel veel tijd in investeer, naast mijn fulltime job als boekhoudster bij de firma Cnudde in Beveren-Leie. Toen hoofdcoach Mathias Bonte er als voorzitter de brui aan gaf, werd ik gevraagd om hem op te volgen. Ik ben ook nog actief in de sportraad zodat ik bijspring bij alle activiteiten van de sportraad zoals de mini-superstars. Zelf ben ik ook nog heel sportief en ga wekelijks zwemmen, maar Rozenbeka ligt me wel het nauwst aan het hart. Het is weer een gezonde vereniging en dat geeft me de moed om door te gaan.” (CLY)

Stefanie Declerck is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

