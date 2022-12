Stem Stefan Steyaert tot Krak van Houthulst

Stefan Steyaert (49) is gehuwd met Tamara Vanleenhove en samen hebben ze drie kinderen. Stefan werd genomineerd omdat hij al een 40-tal waardevolle prijzen haalde in jiu-jitsu. Hij werd zelfs tweemaal Europees kampioen. Volgend competitiejaar start hij als bondscoach. Stefan trekt er ook graag op uit om natuurfoto’s te nemen. Stefan reageert verrast op zijn nominatie. “Dat had ik niet verwacht maar ik ben zeer vereerd. Er zijn weinig mensen die weet hebben van het aantal titels dat ik al behaalde. Ik geef ook les en hoop dat de leerlingen hetzelfde kunnen behalen als wat ik tot nu toe bereikte. Ik gun het iedere genomineerde tot Krak verkozen te worden.” (ACK)

Stefan Steyaert is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

