Stem Stefaan Vandaele tot Krak van Zedelgem

Loppemnaar Stefaan Vandaele (58), voortrekker van Heart for People, organiseert op 17 en 18 december opnieuw een benefietweekend aan het kasteel van Loppem. De editie van dit jaar steunt de Sint-Maartenschool om er een educatieve buitenruimte in te richten, om de gezondheid en educatieve en sociale vaardigheden van kinderen te helpen ontwikkelen. Vorige edities schonk Heart for People al 27.500 euro aan de Alzheimer Liga, en ruim 34.000 euro opdat de mugheli levens van mensen zou kunnen blijven redden. “De opbrengst gaat steeds integraal naar een organisatie of instelling die ons na aan het hart ligt en waarvoor wij veel respect hebben.” (HV)

Stefaan Vandaele is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Stefaan Vandaele