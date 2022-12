Stem Stefaan Devisschere tot Krak van Ardooie

“Al sinds mijn jeugd organiseer ik feesten voor volwassen en kinderen in Ardooie”, vertelt Stefaan Devisschere (50).

“Het begon allemaal bij de KLJ, waar ik hoofdleider was. Van de KLJ ben ik doorgestroomd naar het Sint-Maartenscomité waar ik ondertussen al 23 jaar lid van ben waaronder 8 jaar voorzitter. Ook zet ik mij al 20 jaar in voor de Wezefeesten. In de zomer help ik graag een handje bij het opzetten en afbreken van het Chirokamp. Ze kunnen bovendien op mij rekenen als chauffeur om het materiaal veilig te vervoeren van en naar de kampplaats. Daarnaast ben ik lid van wielerclub de Montana en boogschutter bij Willem Tell. Ook was ik deken van Sint-Elooi.” (RV)