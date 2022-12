Stem Stef Ryon tot Krak van Poperinge

Stef Ryon (69) is in Haringe actief in onder andere de kultuurgemeenschap, orgelconcerten, Toneelgroep Haringe, Blaublues, Blind Ride tvv Kinderkankerfonds en is parochieverantwoordelijke. “Mijn ouders waren vroeger in Proven ook actief in het verenigingsleven en wij kregen dat thuis met de paplepel mee. Toen ik trouwde en naar Haringe verhuisde, werd ik net als de meeste Haringenaars als het ware meegezogen door de boost die pater Joris Declercq aan het dorp gaf. Uit die jaren is een dynamiek en band gegroeid die niet kapot te krijgen is. De steun van nieuwe bewoners levert de energie en motivatie”, zegt Stef. Hij is gehuwd met Marijke Gheysens. Hij heeft drie kinderen en grootvader van vijf kleinkinderen. “Deze nominatie is leuk als ze gedeeld kan en mag worden met al wie zich in de andere verenigingen ook met hart en ziel inzet. Het feit om samen met anderen iets moois te delen en te realiseren, is wat de motivatie brandend houdt.”

Stef Ryon is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

